Защита экс-кандидата в президенты Белоруссии Бабарико намерена обжаловать приговор суда
Защита экс-председателя правления ОАО "Белгазпромбанка" и бывшего кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико намерена обжаловать решение суда, согласно которому Бабарико приговорен к 14 годам лишения свободы. Об этом адвокаты Бабарико заявили в ходе онлайн-конференции.
По словам адвоката Дмитрия Лаевского, защита намерена продолжать работу. "Мы запросили копию приговора, он нам еще не вручен в печатном виде. По закону, в течение пяти суток нам его вручат, и тогда мы непосредственно приступим к обжалованию", - подчеркнул правозащитник.
Юристка Наталья Мацкевич заявила, что защита уверена в полной невиновности своего подопечного, поэтому будет добиваться оправдательного приговора.
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