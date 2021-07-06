Защита экс-кандидата в президенты Белоруссии Бабарико намерена обжаловать приговор суда

По словам адвоката Дмитрия Лаевского, защита намерена продолжать работу. "Мы запросили копию приговора, он нам еще не вручен в печатном виде. По закону, в течение пяти суток нам его вручат, и тогда мы непосредственно приступим к обжалованию", - подчеркнул правозащитник.

Юристка Наталья Мацкевич заявила, что защита уверена в полной невиновности своего подопечного, поэтому будет добиваться оправдательного приговора.

