Зарубежные наблюдатели высоко оценили организацию голосования в столице

Международные наблюдатели дали высокую оценку организации и проведению выборов депутатов Московской городской думы, об этом они заявили журналистам в Общественном штабе по наблюдению за выборами.

Так, наблюдатель из Италии Альберто Бьянко, который уже не в первый раз выступает в таком качестве, заявил, что позитивно оценивает организацию выборов.

«Я остался доволен тем, как проходит избирательный процесс. В прошлом году я был на выборах мэра. Мой взгляд в основном позитивный», - рассказал он.

Он также подчеркнул, что техническая организация голосования находится на высоком уровне. «Меня удивило, как изменились КОИБы. И система голосования через интернет очень прогрессивная. Все очень серьёзно организовано, безопасность, наблюдение, камеры», - добавил он.

Наблюдатель из Франции, юрист Вероника Руэз также оценила эффективность системы голосования через интернет.

«Мы посетили три избирательных участка. Также мы посмотрели, как проходит голосование через интернет. Мы посетили центры, где нам показали, как проходит это голосование, система очень эффективна», - сказала она, добавив, что такой системы в ее родной Франции до сих пор нет.

Выборы депутатов Московской городской думы седьмого созыва проходят в Единый день голосования 8 сентября. Окончательный список кандидатов в депутаты столичного парламента включает 225 человек. В Москве открыты более 3,6 тыс. избирательных участков для голосования.

