Зарубежные и международные госорганизации предложили включать в список нежелательных

Как отметил парламентарий, у комиссии есть доказательства ведения подобными организациями деятельности, представляющей угрозу безопасности России, в том числе разработки санкций, вмешательства в выборы, разжигания национальной розни.

«Однако, несмотря на это, действующее законодательство не позволяет признавать их деятельность нежелательной, так как данный правовой механизм ... распространяется лишь на неправительственные зарубежные организации. В связи с этим предлагается включить их в перечень организаций, деятельность которых может быть признана нежелательной на территории России», — приводит слова Пискарева Telegram-канал комиссии.

В законодательство планируют внести необходимые изменения. При этом новые нормы не будут распространяться на международные межправительственные организации, в которые входит Россия, и не будут касаться организаций из структур иностранных органов госвласти.

Ранее Василий Пискарев предложил ввести уголовную ответственность за контрабанду патогенных биологических агентов, в частности, вирусов и ядов. Соответствующий законопроект уже поддержало правительство, пишут Известия.

