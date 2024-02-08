Зарубежные и международные госорганизации предложили включать в список нежелательных
Иностранные и международные организации, учредителями или участниками которых являются зарубежные госорганы, могут начать вносить в перечень нежелательных. Об этом сообщил депутат Госдумы, глава комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.
Как отметил парламентарий, у комиссии есть доказательства ведения подобными организациями деятельности, представляющей угрозу безопасности России, в том числе разработки санкций, вмешательства в выборы, разжигания национальной розни.
«Однако, несмотря на это, действующее законодательство не позволяет признавать их деятельность нежелательной, так как данный правовой механизм ... распространяется лишь на неправительственные зарубежные организации. В связи с этим предлагается включить их в перечень организаций, деятельность которых может быть признана нежелательной на территории России», — приводит слова Пискарева Telegram-канал комиссии.
В законодательство планируют внести необходимые изменения. При этом новые нормы не будут распространяться на международные межправительственные организации, в которые входит Россия, и не будут касаться организаций из структур иностранных органов госвласти.
Ранее Василий Пискарев предложил ввести уголовную ответственность за контрабанду патогенных биологических агентов, в частности, вирусов и ядов. Соответствующий законопроект уже поддержало правительство, пишут Известия.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru