Запрет на работу Tik Tok в США вступит в силу 27 ноября
Запрет на работу китайского приложения Tik Tok в США вступит в силу 27 ноября. Об этом сообщает РИА Новости.
Таким образом, приложение перестанет работать на территории США на 15 дней позже ранее обозначенной даты - 12 ноября.
В США запрет на скачивание китайских приложений TikTok и WeChat действует с 20 августа. Американские власти объяснили свое решение тем, что приложение может осуществлять слежку за его пользователями по заказу китайского правительства.
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев объяснил НСН, что на самом деле Соединенные Штаты борются за свою монополию в сфере влияния на американцев.
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