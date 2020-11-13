Запрет на работу Tik Tok в США вступит в силу 27 ноября

Запрет на работу китайского приложения Tik Tok в США вступит в силу 27 ноября. Об этом сообщает РИА Новости.

Таким образом, приложение перестанет работать на территории США на 15 дней позже ранее обозначенной даты - 12 ноября.

В США запрет на скачивание китайских приложений TikTok и WeChat действует с 20 августа. Американские власти объяснили свое решение тем, что приложение может осуществлять слежку за его пользователями по заказу китайского правительства.

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев объяснил НСН, что на самом деле Соединенные Штаты борются за свою монополию в сфере влияния на американцев.

