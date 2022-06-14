Запорожцам обнулили долги по коммунальным платежам и кредитам

Рогов добавил, что такие правила будут действовать на всех освобожденных территориях.

Он уточнил, что это данное решение принято мэрами городов, в Мелитополе и Бердянске такое уже реализовано.

По словам Рогова, в регионе также планируется снижение размера коммунальных платежей и стоимости газа. Он объяснил это поставленной целью – выровнять тарифы на уровень российских.

