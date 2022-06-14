Запорожцам обнулили долги по коммунальным платежам и кредитам
Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что долги по коммунальным платежам и кредитам, имевшихся у жителей региона на 1 марта, обнулены. Об этом он сообщил ТАСС.
Рогов добавил, что такие правила будут действовать на всех освобожденных территориях.
Он уточнил, что это данное решение принято мэрами городов, в Мелитополе и Бердянске такое уже реализовано.
По словам Рогова, в регионе также планируется снижение размера коммунальных платежей и стоимости газа. Он объяснил это поставленной целью – выровнять тарифы на уровень российских.
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