В Запорожской области появятся банки из России
11 июня 202203:38
Крупнейшие системообразующие банки России зайдут в Запорожскую область в ближайшее время. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
Как отметил чиновник, сейчас в банковской системе области представлен один банк.
«Идут переговоры еще с несколькими крупнейшими системообразующими российскими банками, которые должны зайти в Запорожскую область. И это дело ближайших дней», — отметил Рогов в эфире телеканала «Россия 24».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru