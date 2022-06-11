В Запорожской области появятся банки из России

Крупнейшие системообразующие банки России зайдут в Запорожскую область в ближайшее время. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

Банковские карты РФ заработают в Запорожской области

Как отметил чиновник, сейчас в банковской системе области представлен один банк.

«Идут переговоры еще с несколькими крупнейшими системообразующими российскими банками, которые должны зайти в Запорожскую область. И это дело ближайших дней», — отметил Рогов в эфире телеканала «Россия 24».

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ФОТО: РИА Новости
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