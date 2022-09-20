Запорожская область планирует объявить независимость в своих административных границах
20 сентября 202220:20
Запорожская область Украина планирует объявить независимость и присоединиться к РФ в своих административных границах, подтвердил член учрежденной РФ военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
Как планируется, референдумы о присоединении к России здесь организуют с 23 по 27 сентября.
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20 сентября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru