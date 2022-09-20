В офисе Зеленского заявили, что после референдумов шансов не дипломатию не будет

После проведения референдумов о присоединении к РФ Донбасса, Запорожской и Херсонской областей Украины шансов на дипломатическое разрешение конфликта не станет. Такое заявление сделал пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров, передает ТАСС.

По его словам, без проведения голосования еще есть «малейший шанс» на дипломатию.

Ранее сообщалось, что в этих регионах провести референдум о вхождении в состав России планируется с 23 по 27 сентября.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Telegram / V_Zelenskiy_official
ТЕГИ:УкраинаВладимир Зеленский
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры