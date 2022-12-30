«Запланированы». Песков ответил на вопрос о выборах президента в 2024 году

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что выборы президента России в 2024 году запланированы, сообщает РИА Новости.

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Отвечая на вопрос журналистов он отметил, что, с точки зрения начала электоральных процессов, они так или иначе последуют.

Представитель Кремля добавил, что для президента никогда не было главным - предвыборный год или нет.

«Для него главное – субстантивная работа и осязаемые результаты, тем более, когда речь идёт о таком судьбоносном моменте в истории России», - заключил пресс-секретарь.

Ранее Песков заявил, что глава государства Владимир Путин ещё не принимал решения о том, будет ли он баллотироваться на пост президента в 2024 году, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ПутинВыборы Президента РоссииДмитрий Песков
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