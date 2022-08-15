СМИ: Прилепин планирует баллотироваться в президенты на выборах в 2024 году

Сопредседатель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», писатель Захар Прилепин планирует баллотироваться в президенты России на выборах в 2024 году. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на источники.

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По данным собеседника издания, Прилепин выстраивает отдельную штабную структуру и активно действует в регионах, показывая администрации президента, что может принять участие в выборах главы государства.

Другой источник отметил, что намерения Прилепина довольно логичны: лидер справедливороссов Сергей Миронов не выдвигался на выборах в 2018 году, так как «не может бороться против первого лица», пишет Ura.ru.

Кроме того, собеседник издания в администрации президента заявил, что согласование выдвижения Прилепина «в процессе».

Однако сам писатель отметил в беседе с «Ведомостями», что у него нет «ни одной даже брезжащей мысли» по поводу участия в президентской гонке.

«На 14 августа 2022 г. меня интересует а) возвращение в Киев, б) деоккупация российской культуры, в) завершение биографии Шолохова», — подчеркнул Прилепин.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Президентские ВыборыСправедливая РоссияЗахар Прилепин
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