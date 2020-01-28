Белоруссия и Казахстан обсуждают поставки нефти по железной дороге
Власти Казахстана и представители Белоруссии обсуждают несколько вариантов поставки нефти. Это могут быть как поставки железнодорожным транспортом, так и трубопроводные, уточнил первый вице-министр энергетики Казахстана Мурат Журебеков.
По его словам, возможны поставки по нефтепроводу «Атырау-Самара» и по системе «Дружба», передает ТАСС. Журебеков подчеркнул, что возможные поставки через «Дружбу» - инициатива Белоруссии. В Казахстане придерживаются мнения, что Минск должен самостоятельно договариваться с российской стороной по этому вопросу.
Белоруссия начала искать альтернативы российской нефти в январе. Помимо Казахстана, Минск направил запросы в Польшу, Азербайджан, Украину и страны Балтии, отмечает RT.
В Минске также объявили о закупке 80 тысяч тонн нефти у Норвегии. Член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев в беседе с НСН заявил, что подобными небольшими партиями Белоруссия закупала нефть «на стороне» и раньше. Однако все альтернативы российской нефти, по его словам, обходятся белорусам дороже.
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