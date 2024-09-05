Западные СМИ обвинили Россию во «вмешательстве» в выборы в США

В свою очередь издание The Washington Post заявило, что неназванная американская компания создала и опубликовала сотни англоязычных видеороликов в социальных сетях, включая TikTok, YouTube и X. Указывается, что ролики «ретранслировали тезисы российской госпропаганды» и только на YouTube собрали 16 миллионов просмотров.

Телеканал Fox News опубликовал заявление генпрокурора США Меррика Гарланда, который прокомментировал ответ RT на обвинения во вмешательстве в выборы в США.

«Уверен, что (ответ RT – ред. НСН) звучал намного смешнее в оригинале на русском, но нам не смешно... Это крайне серьезное дело, и мы будем относиться к нему соответствующим образом», – заявил он.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Администрация президента США Джо Байдена планирует обвинить Россию во вмешательстве в выборы, которые пройдут 5 ноября, передает «Радиоточка НСН».

