Западные СМИ обвинили Россию во «вмешательстве» в выборы в США

Западные СМИ продолжают спекулировать на теме «вмешательства» России и RT в американские выборы.

Агентство Reuters отметило, что цель России – якобы усугубить политические разногласия в Соединенных Штатах и общественную поддержку помощи, которую они оказывают Киеву в конфликте с Россией.

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В свою очередь издание The Washington Post заявило, что неназванная американская компания создала и опубликовала сотни англоязычных видеороликов в социальных сетях, включая TikTok, YouTube и X. Указывается, что ролики «ретранслировали тезисы российской госпропаганды» и только на YouTube собрали 16 миллионов просмотров.

Телеканал Fox News опубликовал заявление генпрокурора США Меррика Гарланда, который прокомментировал ответ RT на обвинения во вмешательстве в выборы в США.

«Уверен, что (ответ RT – ред. НСН) звучал намного смешнее в оригинале на русском, но нам не смешно... Это крайне серьезное дело, и мы будем относиться к нему соответствующим образом», – заявил он.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Администрация президента США Джо Байдена планирует обвинить Россию во вмешательстве в выборы, которые пройдут 5 ноября, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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