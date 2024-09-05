Западные СМИ обвинили Россию во «вмешательстве» в выборы в США
Западные СМИ продолжают спекулировать на теме «вмешательства» России и RT в американские выборы.
Агентство Reuters отметило, что цель России – якобы усугубить политические разногласия в Соединенных Штатах и общественную поддержку помощи, которую они оказывают Киеву в конфликте с Россией.
В свою очередь издание The Washington Post заявило, что неназванная американская компания создала и опубликовала сотни англоязычных видеороликов в социальных сетях, включая TikTok, YouTube и X. Указывается, что ролики «ретранслировали тезисы российской госпропаганды» и только на YouTube собрали 16 миллионов просмотров.
Телеканал Fox News опубликовал заявление генпрокурора США Меррика Гарланда, который прокомментировал ответ RT на обвинения во вмешательстве в выборы в США.
«Уверен, что (ответ RT – ред. НСН) звучал намного смешнее в оригинале на русском, но нам не смешно... Это крайне серьезное дело, и мы будем относиться к нему соответствующим образом», – заявил он.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Администрация президента США Джо Байдена планирует обвинить Россию во вмешательстве в выборы, которые пройдут 5 ноября, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Медведев предложил запретить приезжающим в РФ мигрантам привозить свои семьи
- СМИ: Режиссера Алексея Петрухина задержали за посредничество во взятке
- СМИ: Более 20 датских компаний получили разрешение не соблюдать санкции ЕС
- Швеция выделит 49 миллионов долларов на энергоснабжение Украины
- Захарова оценила план Трампа по урегулированию украинского вопроса
- Тутберидзе поможет фигуристке выплатить долг перед академией Плющенко
- Врио директора ИТПМ: В России не осталось желающих заниматься гиперзвуком
- Западные СМИ обвинили Россию во «вмешательстве» в выборы в США
- Начались съемки военной драмы «В списках не значился»
- The Weeknd объявил название нового альбома
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru