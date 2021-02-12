В Евросоюзе объяснили присутствие дипломатов на суде по делу Навального
Присутствие дипломатов на суде по делу Навального официальный представитель Европейской внешнеполитической службы Питер Стано назвал нормальной дипломатической практикой, соответствующей международным нормам, передает РИА Новости.
«Это классическая дипломатическая практика. Когда это возможно, дипломатические миссии на месте наблюдают за судебными процессами, это абсолютно входит в их мандат и соответствует международным нормам. Мы наблюдаем за процедурами, это общее правило», - сказал Стано на брифинге в Брюсселе.
В пятницу сотрудники посольства Эстонии и Латвии в Москве пришли в Бабушкинский суд на слушание по делу Алексея Навального, которого обвиняют в клевете на ветерана войны Игната Артеменко. На предыдущее заседание по этому делу пришел представитель Великобритании. На еще один суд по замене наказания с условного срока на реальный по делу «Ив Роше» пришли, по оценке Мосгорсуда, представители 14 стран, входящих в ЕС.
В МИД России активность иностранных дипломатов в иностранных судах назвали вмешательством в российские внутренние дела.
В июне прошлого года Навальный разместил в соцсетях ролик с призывом голосовать за поправки к Конституции и назвал его участников предателями. Обвинение считает, что в комментарии к публикации оппозиционер привел заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство и подрывающие репутацию ветерана Игната Артеменко, снимавшегося в этом агитационном ролике.
С начала февраля в Бабушкинском суде Москве идет судебный процесс по этому делу.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,0 млн+15 089 / сут.
Умерли
79 194+507 / сут.
Выздоровели
3,6 млн+20 720 / сут.
- В Евросоюзе объяснили присутствие дипломатов на суде по делу Навального
- Турецкий госканал продемонстрировал карту расширения влияния страны
- СМИ нашли инициатора дела против Навального об оскорблении ветерана
- Набиуллина: Россияне стали чаще пользоваться безналичными платежами
- Казахстан зарегистрировал вакцину «Спутник V»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru