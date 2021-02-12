В Евросоюзе объяснили присутствие дипломатов на суде по делу Навального

В пятницу сотрудники посольства Эстонии и Латвии в Москве пришли в Бабушкинский суд на слушание по делу Алексея Навального, которого обвиняют в клевете на ветерана войны Игната Артеменко. На предыдущее заседание по этому делу пришел представитель Великобритании. На еще один суд по замене наказания с условного срока на реальный по делу «Ив Роше» пришли, по оценке Мосгорсуда, представители 14 стран, входящих в ЕС.

В МИД России активность иностранных дипломатов в иностранных судах назвали вмешательством в российские внутренние дела.

В июне прошлого года Навальный разместил в соцсетях ролик с призывом голосовать за поправки к Конституции и назвал его участников предателями. Обвинение считает, что в комментарии к публикации оппозиционер привел заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство и подрывающие репутацию ветерана Игната Артеменко, снимавшегося в этом агитационном ролике.

С начала февраля в Бабушкинском суде Москве идет судебный процесс по этому делу.

