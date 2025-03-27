Запад ищет пути продления санкций против России без учета позиции Венгрии

Ранее портал Euractiv со ссылкой на дипломатов сообщил, что Евросоюз не намерен менять санкционный режим и восстанавливать доступ российских банков к системе SWIFT.

Это, по данным издания, может осложнить выполнение договоренностей между Москвой и Вашингтоном по черноморской инициативе, предусматривающей безопасность судоходства. Вступление соглашения в силу зависит от снятия санкций с российских банков, участвующих в экспорте продовольствия и удобрений, передает «Радиоточка НСН».

