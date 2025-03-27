Запад ищет пути продления санкций против России без учета позиции Венгрии

Страны «коалиции желающих», поддерживающие Украину, намерены найти механизмы обхода возможного вето Венгрии на продление антироссийских санкций. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Выступая на пресс-конференции после встречи в Париже, он заявил, что обсуждаются «нетипичные» решения, позволяющие сохранить санкционную политику ЕС, даже если Будапешт будет против. Президент Франции Эмманюэль Макрон также подчеркнул, что участники саммита считают преждевременным снятие ограничений в отношении России.

Макрон: Сейчас не время отменять антироссийские санкции

Ранее портал Euractiv со ссылкой на дипломатов сообщил, что Евросоюз не намерен менять санкционный режим и восстанавливать доступ российских банков к системе SWIFT.

Это, по данным издания, может осложнить выполнение договоренностей между Москвой и Вашингтоном по черноморской инициативе, предусматривающей безопасность судоходства. Вступление соглашения в силу зависит от снятия санкций с российских банков, участвующих в экспорте продовольствия и удобрений, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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