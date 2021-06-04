Дерипаска заявил о «самоподрыве» оппозиции. Кремлю пришлось разъяснять

Развитию страны мешает та часть оппозиции, которая действует вне рамок закона. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал слова бизнесмена Олега Дерипаски о наступлении десяти лет стабильности после «самоподрыва оппозиции».

«Стабильности мешает, наверное, та часть оппозиции, которой не нужен закон, которая провоцирует ситуацию. Провоцирование ситуации и выход за рамки закона — да, мешают развитию», - заявил Песков.

Но указал, что в целом «не оппозиция мешает», а только ее часть.

О том, что в России наступили «десять лет стабильности» благодаря «самоподрыву оппозиции», миллиардер Олег Дерипаска заявил на Международном экономическом форуме в Петербурге:

«Оппозиция попыталась консолидироваться. И это важно, иметь альтернативное мнение. Если бы у нас было одно мнение Центрального банка, мы бы, наверное, многие вещи не смогли бы сделать; или даже какого угодно человека, это важно. Но надо признать свершившийся факт: она попыталась, вышла вперед, самоподорвала себя, сейчас у нас никакой оппозиции нет и, в принципе, можно заняться делом», - заявил бизнесмен.

С одной стороны, г-н Дерипаска совершенно точно констатировал провал попытки хоть какой-то консолидации непарламентской оппозиции. А равно и в том прав миллиардер, что никакой оппозиции в стране больше нет: считать таковой три парламентские партии могут разве что они сами.

А вот ошибка в рассуждениях Олега Дерипаски кроется в представлениях о том, что альтернативное мнение, даже если такое появляется, имеет хоть какую-то ценность само по себе. Даже пример Центрального банка, им приведенный, лишь подтверждает ошибочность этих представлений.

Льготную ипотеку, введенную в прошлом году, необходимо сворачивать, - неоднократно заявляла глава Центробанка.

«Льготная ипотека как антикризисная программа была очень эффективна, она позволила поддержать в этот период и людей, и строителей. Но (…) она должна быть свернута. Уже появились негативные эффекты: дополнительный спрос, который стимулируется льготной ипотекой, уходит прежде всего в рост цен — мы это видим по ряду регионов, где этот эффект уже стал негативным с точки зрения доступности жилья», - заявляла Эльвира Набиуллина.

Рост цен на жилье в стране превысил 15%. «Это в значительной степени нивелирует выгоду для заемщиков от более низких ставок», — говорилось в отчете регулятора.

Еще одним нежелательным последствием льготной ипотеки Центробанк видит значительный рост выдачи ипотечных кредитов с низким (до 20%) первоначальным взносом. В ЦБ опасаются, что часть таких кредитов в перспективе может оказаться проблемными.



Но! Президент Владимир Путин, выступая на питерском форуме, объявил о продлении программы льготной ипотеки до 1 июля 2022 года. с некоторыми изменениями:

«Ставка по льготной ипотеке составит 7%, а предельную сумму нужно будет сделать единой для всех регионов РФ – 3 млн рублей», – заявил президент.

«В принципе, можно заняться делом», - сказал Олег Дерипаска. И это правда. Но касается это только тех, кто понимает, чье мнение следует считать правильным. И уж точно не называет его автора «каким угодно человеком».

