Дерипаска заявил о «самоподрыве» оппозиции. Кремлю пришлось разъяснять
Кремль прокомментировал слова миллиардера Дерипаски о десяти годах стабильности в отсутствии оппозиции.
Развитию страны мешает та часть оппозиции, которая действует вне рамок закона. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал слова бизнесмена Олега Дерипаски о наступлении десяти лет стабильности после «самоподрыва оппозиции».
«Стабильности мешает, наверное, та часть оппозиции, которой не нужен закон, которая провоцирует ситуацию. Провоцирование ситуации и выход за рамки закона — да, мешают развитию», - заявил Песков.
Но указал, что в целом «не оппозиция мешает», а только ее часть.
О том, что в России наступили «десять лет стабильности» благодаря «самоподрыву оппозиции», миллиардер Олег Дерипаска заявил на Международном экономическом форуме в Петербурге:
«Оппозиция попыталась консолидироваться. И это важно, иметь альтернативное мнение. Если бы у нас было одно мнение Центрального банка, мы бы, наверное, многие вещи не смогли бы сделать; или даже какого угодно человека, это важно. Но надо признать свершившийся факт: она попыталась, вышла вперед, самоподорвала себя, сейчас у нас никакой оппозиции нет и, в принципе, можно заняться делом», - заявил бизнесмен.
С одной стороны, г-н Дерипаска совершенно точно констатировал провал попытки хоть какой-то консолидации непарламентской оппозиции. А равно и в том прав миллиардер, что никакой оппозиции в стране больше нет: считать таковой три парламентские партии могут разве что они сами.
А вот ошибка в рассуждениях Олега Дерипаски кроется в представлениях о том, что альтернативное мнение, даже если такое появляется, имеет хоть какую-то ценность само по себе. Даже пример Центрального банка, им приведенный, лишь подтверждает ошибочность этих представлений.
Льготную ипотеку, введенную в прошлом году, необходимо сворачивать, - неоднократно заявляла глава Центробанка.
«Льготная ипотека как антикризисная программа была очень эффективна, она позволила поддержать в этот период и людей, и строителей. Но (…) она должна быть свернута. Уже появились негативные эффекты: дополнительный спрос, который стимулируется льготной ипотекой, уходит прежде всего в рост цен — мы это видим по ряду регионов, где этот эффект уже стал негативным с точки зрения доступности жилья», - заявляла Эльвира Набиуллина.
Рост цен на жилье в стране превысил 15%. «Это в значительной степени нивелирует выгоду для заемщиков от более низких ставок», — говорилось в отчете регулятора.
Еще одним нежелательным последствием льготной ипотеки Центробанк видит значительный рост выдачи ипотечных кредитов с низким (до 20%) первоначальным взносом. В ЦБ опасаются, что часть таких кредитов в перспективе может оказаться проблемными.
Но! Президент Владимир Путин, выступая на питерском форуме, объявил о продлении программы льготной ипотеки до 1 июля 2022 года. с некоторыми изменениями:
«Ставка по льготной ипотеке составит 7%, а предельную сумму нужно будет сделать единой для всех регионов РФ – 3 млн рублей», – заявил президент.
«В принципе, можно заняться делом», - сказал Олег Дерипаска. И это правда. Но касается это только тех, кто понимает, чье мнение следует считать правильным. И уж точно не называет его автора «каким угодно человеком».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,1 млн+8 947 / сут.
Умерли
123 тыс.+377 / сут.
Выздоровели
4,7 млн+8 530 / сут.
- Турция обнаружила в Черном море новое месторождение газа
- В Новосибирской области освободили из СИЗО застрелившего нарушителя полицейского
- «Украине должны все»: Захарова ответила на слова секретаря СНБО о Германии и Франции
- Задержанную во Франции теннисистку Сизикову отпустили на свободу
- Общество «Знание» и Mail.ru Group договорились сотрудничать в сфере образования
- Украина обвинила Германию и Францию в «оккупации» Крыма
- В Минтруде назвали даты майских выходных в 2022 году
- Собянин допустил введение дополнительных мер поддержки для привитых от коронавируса
- Путин заявил, что не знает Протасевича и «знать не хочет»
- Адвокат: Теннисистке Сизиковой может грозить до 10 лет тюрьмы во Франции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru