Псковский избирком зарегистрировал Шлосберга кандидатом в депутаты

Член партии «Яблоко» Лев Шлосберг зарегистрирован кандидатом в депутаты Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва, сообщает избирательная комиссия региона.

«Решение Московского городского суда о ликвидации некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией", некоммерческой организации "Фонд защиты прав граждан" (обе признаны в России иноагентами и экстремистскими организациями), о запрете деятельности общественного движения "Штабы Навального" (включено в перечень организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), на которое ссылается в своем письме управление Министерства юстиции РФ по Псковской области от 29 июля 2021 года, не вступило в законную силу», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале комиссии.

Накануне Шлосберга сняли с выборов в депутаты Псковского областного собрания, напоминает Ura.ru. Из списка кандидатов в депутаты исключили и другого представителя партии «Яблоко» Николая Кузьмина. Решение было принято из-за возможного участия парламентариев в митингах в поддержку оппозиционера Алексея Навального, отмечает РИА ФАН.

Тем не менее Льва Шлосберга успешно зарегистрировали кандидатом в депутаты Госдумы. В беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» парламентарий рассказал, что был зарегистрирован в качестве кандидата по 207-му Ховринскому одномандатному избирательному округу.





