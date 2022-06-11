Зампостпреда РФ в ООН назвал высказывания Байдена о «налоге Путина» попыткой свалить вину
Обвинения президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина во влиянии на рост цен в Соединенных Штатах —попытка Вашингтона избавиться от вины за собственные неудачи. Об этом заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Ранее Байден, комментируя рост инфляции в США, заявил, что американцы платят «налог Путина» на продукты и топливо.
«Похоже, что президент Путин правит и в США, поскольку он может вводить налоги на еду и бензин. Неубедительная и тщетная попытка президента США свалить вину и уклониться от своих обязанностей», - написал Полянский в Twitter.
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