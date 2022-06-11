Байден заявил, что американцы платят «налог Путина» на еду и топливо
Президент США Джо Байден назвал российского лидера Владимира Путина виновником подорожания топлива и продуктов питания в Соединенных Штатах. Об этом сообщает РИА Новости.
«Мы никогда не видели ничего подобного налогу Путина сразу на еду и бензин», — заявил американский президент на выступлении в Лос-Анджелесе.
Ранее в США опубликовали данные об инфляции в мае, которая побила рекорд за более чем 40 лет. По итогам месяца рост цен ускорился до 8,6%, при этом в апреле он составил 8,3%.
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