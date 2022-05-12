Зампостпред РФ при ООН предупредил о последствиях вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Зампостпреда РФ при ООН заявил, что вступление Финляндии и Швеции в военный альянс НАТО чревато последствиями. Об этом сообщает ТАСС.

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По словам российского представителя в ООН, в таком случае эти страны станут потенциальной целью российских военных. Он также подчеркнул, что страны должны помнить, что таким образом они будут угрожать ядерной державе.

Ранее сообщалось, что Швеция и Финляндия планируют подать заявку на вступление в НАТО 16 мая.

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ТЕГИ:ФинляндияШвеция
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