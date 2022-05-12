Зампостпред РФ при ООН предупредил о последствиях вступления Финляндии и Швеции в НАТО

По словам российского представителя в ООН, в таком случае эти страны станут потенциальной целью российских военных. Он также подчеркнул, что страны должны помнить, что таким образом они будут угрожать ядерной державе.

Ранее сообщалось, что Швеция и Финляндия планируют подать заявку на вступление в НАТО 16 мая.



