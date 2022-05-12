СМИ: Финляндия 13 мая может остаться без российского газа
Россия может прекратить поставки газа в Финляндию из-за планов этой страны вступить в НАТО, сообщает РИА Новости со ссылкой на финские СМИ.
По данным издания Iltalehti, это может произойти уже 13 мая. Об этом предупредили «ключевых политиков» этой страны.
Между тем, первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил в четверг, что, если войска НАТО появятся в Швеции и Финляндии, эти страны могут стать целью российских военных.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что возможное вступление Финляндии в НАТО является угрозой безопасности России.
Со своей стороны, заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что если войска НАТО будут размещены вблизи Санкт-Петербурга, Россия в ответ «выставит ракетные комплексы».
В конце апреля Россия прекратила поставки газа в Польшу и Болгарию, поскольку эти страны отказались платить за него в рублях.
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