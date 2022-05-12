СМИ: Финляндия 13 мая может остаться без российского газа

Россия может прекратить поставки газа в Финляндию из-за планов этой страны вступить в НАТО, сообщает РИА Новости со ссылкой на финские СМИ.

По данным издания Iltalehti, это может произойти уже 13 мая. Об этом предупредили «ключевых политиков» этой страны.

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Между тем, первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил в четверг, что, если войска НАТО появятся в Швеции и Финляндии, эти страны могут стать целью российских военных.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что возможное вступление Финляндии в НАТО является угрозой безопасности России.

Со своей стороны, заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что если войска НАТО будут размещены вблизи Санкт-Петербурга, Россия в ответ «выставит ракетные комплексы».

В конце апреля Россия прекратила поставки газа в Польшу и Болгарию, поскольку эти страны отказались платить за него в рублях.

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ТЕГИ:НАТОРоссийский ГазФинляндия
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