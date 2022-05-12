СМИ: Финляндия 13 мая может остаться без российского газа

Между тем, первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил в четверг, что, если войска НАТО появятся в Швеции и Финляндии, эти страны могут стать целью российских военных.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что возможное вступление Финляндии в НАТО является угрозой безопасности России.

Со своей стороны, заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что если войска НАТО будут размещены вблизи Санкт-Петербурга, Россия в ответ «выставит ракетные комплексы».

В конце апреля Россия прекратила поставки газа в Польшу и Болгарию, поскольку эти страны отказались платить за него в рублях.

