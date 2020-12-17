Зампостпреда при ООН Кузьмин подверг критике антироссийскую резолюцию по Крыму
Генассамблея ООН приняла резолюцию по правам человека в Крыму, целью которой, по мнению заместителя постпреда России Геннадия Кузьмина, стала антироссийская пропаганда. Об этом сообщает РИА Новости.
Резолюция, которую разработали Украина, Турция, Япония, США, Австралия, Грузия и ряд стран ЕС, осуждает "временную оккупацию" Крыма. В документе также отмечены "нарушения и злоупотребления", которые, по мнению авторов, совершались в адрес местных жителей.
Документ одобрили 64 государства, 23 высказались против, 86 стран воздержались от голосования. Заместитель постпреда РФ подчеркнул, что Крым и Севастополь добровольно вошли в состав России. Дипломат заявил, что Россия берет на себя соблюдение прав человека на своей территории России.
Он также сравнил Крым и восточные области Украины, в которых жителям была уготована "кровавая участь" из-за госпереворота, произошедшего в 2014 году. По словам дипломата, "беды" полуострова прекратились после вступления в состав РФ.
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