Зампостпреда при ООН Кузьмин подверг критике антироссийскую резолюцию по Крыму

Генассамблея ООН приняла резолюцию по правам человека в Крыму, целью которой, по мнению заместителя постпреда России Геннадия Кузьмина, стала антироссийская пропаганда. Об этом сообщает РИА Новости.

«Таблеток храбрости» не хватит!» В Крыму ответили на заявление о марше на полуостров

Резолюция, которую разработали Украина, Турция, Япония, США, Австралия, Грузия и ряд стран ЕС, осуждает "временную оккупацию" Крыма. В документе также отмечены "нарушения и злоупотребления", которые, по мнению авторов, совершались в адрес местных жителей.

Документ одобрили 64 государства, 23 высказались против, 86 стран воздержались от голосования. Заместитель постпреда РФ подчеркнул, что Крым и Севастополь добровольно вошли в состав России. Дипломат заявил, что Россия берет на себя соблюдение прав человека на своей территории России.

Он также сравнил Крым и восточные области Украины, в которых жителям была уготована "кровавая участь" из-за госпереворота, произошедшего в 2014 году. По словам дипломата, "беды" полуострова прекратились после вступления в состав РФ.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Роман Махмутов
ТЕГИ:Генассамблея ООНРезолюцияПрисоединение Крыма К России
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры