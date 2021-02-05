Замминистра финансов Дроздов освобожден от должности

Антон Дроздов перешел на работу в Минфин в январе прошлого года. До этого он возглавлял Пенсионный фонд России (с 2008 года), сообщает Ura.ru.

В ноябре прошлого Мишустин объявил об оптимизации числа госслужащих. До 1 апреля административная реформа должна быть завершена.

