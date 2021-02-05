Замминистра финансов Дроздов освобожден от должности
Замминистра финансов, бывшего главу Пенсионного фонда РФ Антона Дроздова освободили от должности в связи с ее сокращением. Соответствующий указ премьер-министра РФ Михаила Мишустина размещен на официальном портале правовой информации.
Антон Дроздов перешел на работу в Минфин в январе прошлого года. До этого он возглавлял Пенсионный фонд России (с 2008 года), сообщает Ura.ru.
В ноябре прошлого Мишустин объявил об оптимизации числа госслужащих. До 1 апреля административная реформа должна быть завершена.
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