Замгоссекретаря США Нуланд отправится в Москву 11 октября

Отмечается, что Нуланд отправится в Москву для встречи «с должностными лицами высокого ранга и другими собеседниками», с которыми обсудит «ряд двусторонних, региональных и глобальных вопросов».

После визита в Россию замгоссекретаря посетит Бейрут и Лондон.

