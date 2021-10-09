Замгоссекретаря США Нуланд отправится в Москву 11 октября

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд отправится в Россию 11 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента.

Разговаривать придется. Взаимные санкции из-за визита Нуланд могут ослабнуть?

Отмечается, что Нуланд отправится в Москву для встречи «с должностными лицами высокого ранга и другими собеседниками», с которыми обсудит «ряд двусторонних, региональных и глобальных вопросов».

После визита в Россию замгоссекретаря посетит Бейрут и Лондон.

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ФОТО: РИА Новости/Стрингер
ТЕГИ:Госдеп СШАРоссия
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