Замгоссекретаря США и замглавы МИД России провели переговоры в Москве

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид и заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков провели переговоры в Москве, передает ТАСС.

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Встреча дипломатов продлилась около 40 минут, отмечает RT. Донфрид не стала отвечать на вопросы журналистов в преддверии встречи и отказалась от комментариев по итогам переговоров. Тем не менее ожидалось, что стороны обсудят ситуацию вокруг Украины.

Планируется, что помощник главы Госдепа встретится также с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком.

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ФОТО: flickr.com // Nikita Dezhurny
ТЕГИ:ПереговорыМоскваГосдеп СШАМИД РФ
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