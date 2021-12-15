Замгоссекретаря США и замглавы МИД России провели переговоры в Москве
Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид и заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков провели переговоры в Москве, передает ТАСС.
Встреча дипломатов продлилась около 40 минут, отмечает RT. Донфрид не стала отвечать на вопросы журналистов в преддверии встречи и отказалась от комментариев по итогам переговоров. Тем не менее ожидалось, что стороны обсудят ситуацию вокруг Украины.
Планируется, что помощник главы Госдепа встретится также с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком.
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