Замгоссекретаря США и замглавы МИД России провели переговоры в Москве

Встреча дипломатов продлилась около 40 минут, отмечает RT. Донфрид не стала отвечать на вопросы журналистов в преддверии встречи и отказалась от комментариев по итогам переговоров. Тем не менее ожидалось, что стороны обсудят ситуацию вокруг Украины.

Планируется, что помощник главы Госдепа встретится также с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком.

