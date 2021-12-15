В МИД осудили заявления Белого дома об отправке военных в Восточную Европу

Число выявленных случаев заражения коронавирусом во всем мире с начала пандемии превысило 270 миллионов Один из собственников шахты «Листвяжная» в Кузбассе задержан Хабаровским пенсионерам с 20 декабря будут платить за вакцинацию по две тысячи рублей Новой главой полиции Нью-Йорка впервые станет женщина Объявлен электронный аукцион по продаже нежилого помещения в центре Москвы