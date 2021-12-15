В МИД осудили заявления Белого дома об отправке военных в Восточную Европу

Высказывания США о возможной отправке военных в Восточную Европу подогревают реваншистские настроения на Украине. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в беседе с РИА Новости.

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Ранее пресс-секретарь президента Соединенных Штатов Джен Псаки сообщила, что Вашингтон рассматривает возможность направить войска в Восточную Европу в случае обострения ситуации вокруг Украины, напоминает РЕН ТВ.

Как отметил Рябков, слова представителя Белого дома нацелены на то, чтобы разогревать «реваншистские настроения в Киеве» и «антироссийские фобии», пишут Известия. Кроме того, замглавы МИД считает, что подобные высказывания подогревают «подходы государств, которые сами себя объявили "прифронтовыми"».

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ФОТО: РИА Новости // Михаил Воскресенский
ТЕГИ:ВоенныеСШАМИД РФСергей Рябков
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