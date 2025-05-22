Замглавы РЦИС рассказала о международном партнерстве, несмотря на санкции

Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности (РЦИС) расширяет международное сотрудничество, активно ведется работа с Мексикой и Китаем, рассказала заместитель председателя организации Ирина Яковлева на российско-китайском экономическом форуме «АмурЭкспо» в Благовещенске. Ее слова приводит «ФедералПресс».

Так, Яковлева отметила, что недавно уже прошли важные встречи с мексиканским патентным ведомством по обмену данными, а также идет работа по защите интеллектуальной собственности на маркетплейсах и в сфере искусственного интеллекта (ИИ) с китайскими партнерами.

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По ее словам, опыт Китая мог бы быть очень полезен РФ, учитывая их прорыв в сфере ИИ.

Также она рассказала, что РЦИС.РФ использует такие сервисы для мониторинга контента в Сети, как Anti-Piracy и Sonicscout. Они помогают находить и блокировать нелегальный контент. Для защиты авторских прав центр использует сервис депонирования IPRIS на основе блокчейн-технологий.

Ранее сопредседатель комитета по СМИ Ассоциации менеджеров Надежда Плотникова заявила, что ИИ не сможет заменить те опыт и знания, которые за годы работы приобретает журналист-человек, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / dpa
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