Замглавы РЦИС рассказала о международном партнерстве, несмотря на санкции

Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности (РЦИС) расширяет международное сотрудничество, активно ведется работа с Мексикой и Китаем, рассказала заместитель председателя организации Ирина Яковлева на российско-китайском экономическом форуме «АмурЭкспо» в Благовещенске. Ее слова приводит «ФедералПресс».

Так, Яковлева отметила, что недавно уже прошли важные встречи с мексиканским патентным ведомством по обмену данными, а также идет работа по защите интеллектуальной собственности на маркетплейсах и в сфере искусственного интеллекта (ИИ) с китайскими партнерами.