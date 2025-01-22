СМИ: На Юлию Высоцкую подали в суд за нарушение авторских прав
Организация «Восьмая заповедь» подала в суд на компанию телеведущей Юлии Высоцкий ООО «Едим дома» из-за нарушения авторских прав. Об этом сообщил Telegram-канал «Звездач».
Сумма иска составила 100 тысяч рублей. Высоцкую обвинили в использовании чужих материалов без указания авторства.
Вместе с тем в связи с нарушениями в исковом заявлении его рассмотрение суд приостановил на месяц. До 17 февраля у сторон будет время для того, чтобы во внесудебном порядке решить свой спор.
Ранее юрист Елена Гринь заявила, что размер отчислений иноагентам зависит от целого ряда факторов, прописанных в Положениях о ставках, однако в случае нарушения прав таких лиц суд далеко не всегда встанет на их сторону. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru