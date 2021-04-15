Замглавы признанного иноагентом «Альянса врачей» арестован на 8 суток
Петушинский районный суд Владимирской области вынес постановление об аресте замглавы признанной в РФ иноагентом организации "Альянс врачей" Сергея Рыбакова за нахождение около колонии в Покрове, где находится Алексей Навальный. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Михаила Кузнецова.
Защитник рассказал, что Рыбакова признали виновным в организации пребывания граждан на территории, прилегающей к исправительным учреждениям. Это деяние квалифицируется по части 3 статьи 20.2.2 КоАП РФ.
Глава данной организации Анастасия Васильева также находилась около колонии в Покрове. Вместе с ней находились журналисты и врачи. По данным полиции, собравшиеся мешали работе исправительного учреждения, а также не давали проехать служебному транспорту.
Собравшиеся требовали оказать Навальному медицинскую помощь. Васильеву и еще нескольких человек задержала полиция за участие в несанкционированной акции, остальные разошлись сами. Среди задержанных оказались журналисты американского телеканала CNN.
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