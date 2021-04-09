Телеграм: губернаторопад, ожидание войны и русский SWIFT
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Путин и его губернаторы
В среду Владимир Путин принял отставку главы Тувы Шолбана Кара-оола по собственному желанию. Кара-оол возглавлял регион с 2007 года. Временно исполняющим обязанности главы республики президент назначил Владислава Ховалыга, который с 2018 года работал гендиректором АО «Тываэнергосбыт», а до тех пор в течение десяти лет занимал должность мэра Кызыла.
В четверг в отставку по собственному желанию подал губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, занимавший эту должность с 2005 года. Путин принял его отставку и назначил врио главы региона сенатора Алексея Русских, который до этого представлял в Совете Федерации Московскую область.
«Номенклатура» комментирует «губернаторопад»:
«С уходом Морозова можно говорить о финальной точке в работе целого поколения "губернаторов-старожилов". Теперь можно говорить о том, что команда региональных управленцев полностью обновлена в первую очередь за счет выпускников т.н. "школы губернаторов"».
«Мюсли вслух» возлагают надежды на врио главы Тувы и обращают внимание на его отчество – Товарищтайович:
«Ховалыг – выпускник программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, более известной как "школа губернаторов". Назначение, несомненно, плановое и интересное: Кара-оол занимал пост с 2007 года и ждать от него свежих идей и решений уже не приходилось. В этом году его полномочия истекают, в сентябре предстоят выборы, у врио есть 5 месяцев на то, чтобы доказать избирателям: он достоин занять должность. Все обращают внимание на отчество нового руководителя Тувы. Обычно идейно выдержанные имена (Марат, Марлен, Ревмира и т.д.) давали своим детям сельские активисты (вспомните Нагульнова из "Поднятой целины"). Место рождения Ховалыга – село Тээли Бай-Тайгинского района Тувинской АССР. Видимо, дед нового главы Тувы в 1930-е гг. был в первых рядах строителей социализма на тувинской земле».
«Политтранзит» полагает, что отставка главы Тувы была не совсем добровольной:
«Официальная версия – "ушел по собственному желанию", хотя верится в нее с трудом, учитывая нескончаемый шлейф претензий, тянущийся за одиозным главой республики, не вылезавшим из аутсайдерских позиций в Национальном рейтинге губернаторов: за январь-февраль у Кара-оола было третье место с конца, на которое он переместился со второго места с конца годом ранее. Есть вероятность того, что и для самого Кара-оола отставка явилась неожиданностью, т.к. улетая в понедельник в Москву по срочному вызову, он, по свидетельствам провожающих, утверждал, что ждет повышения».
Политолог Дмитрий Фетисов обращает внимание на партийную принадлежность врио главы Ульяновской области, который представляет КПРФ:
«Ульяновская область достается КПРФ. А это значит, что для сохранения межпартийного баланса в губернаторском корпусе скоро на выход могут уйти или [член КПРФ, губернатор Орловской области Андрей] Клычков, или [член КПРФ, губернатор Хакасии Валентин] Коновалов, или даже оба. Наблюдаем».
«Мейстер», напротив, считает, что назначение Русских восстановило партийный баланс:
«Это назначение восстанавливает паритет между КПРФ и ЛДПР по количеству глав регионов от этих партий, который был разрушен после ухода Левченко из Иркутска. На сегодняшний день представители КПРФ управляют Хакасией, Орловской областью и, вот теперь, еще и Ульяновской. Представители ЛДПР руководят Хабаровским краем, Владимирской и Смоленской областями. Посмотрим, долго ли продержится этот паритет. Главная проблема многих оппозиционных губернаторов – крайне низкий уровень управленческих навыков. Что Коновалов, что Сипягин могут провалить любой проект исключительно в силу собственной низкой компетенции и слабости своих подчиненных. Русских в этом смысле внушает определенную надежду. Врио прошел обучение в "школе губернаторов" в том же потоке, что и назначенный вчера Владислав Ховалыг. Это вселяет уверенность, что новый глава сможет продемонстрировать высокий уровень управленческих талантов. Быть может, благодаря Русских коммунисты перестанут считаться людьми, которые даже Сахару могут довести до дефицита песка, а в Антарктиде организовать нехватку снега».
Донбасс и его война
Киев стягивает войска на юго-восток Украины и постоянно обстреливает территории Донбасса. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин не исключил возможности полномасштабной атаки Киева на Донбасс. Экстренное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, состоявшееся в среду, окончилось безрезультатно.
«АДЕКВАТ» комментирует новость о том, что лидеры думских фракций КПРФ и «Справедливой России» Геннадий Зюганов и Сергей Миронов призвали Владимира Путина признать независимость ДНР и ЛНР:
«Ход системной оппозиции с постановкой вопроса о признании Донбасса выглядит довольно сильным: если у избирателей всех парламентских партий поискать ключевые вопросы, по которым их мнения совпадают, то эта тема точно окажется в самом верху. Поэтому (в год думских выборов уж точно) такие сигналы уместно считать веским фактором, стимулирующим власть перехватывать данную повестку: если этого не делать, есть риск получить отток голосов. Решение, конечно, будет приниматься с учетом намного большего количества обстоятельств – но и обсуждаемое в их числе будет точно, и на видном месте».
«Война Киса, война!» предупреждает, что ничем хорошим для Украины происходящее не закончится:
«В течение последнего месяца наблюдается постоянно растущее наращивание ВСУ вдоль границ ДНР и ЛНР, а также в Крыму. Резко возросла военно-морская активность НАТО в Черном море. В ответ на эти провокации Россия размещает дополнительные зенитные ракетные комплексы С-400 вдоль границы. Американские войска в Европе [находятся] в состоянии повышенной боевой готовности, ссылаясь на эскалацию российской агрессии. Старик Байден слезно обещал Зеленскому, что Украина не останется одна против агрессии России. Очередной виток эскалации в Донбассе уничтожит Украину как государство».
Министр обороны России Сергей Шойгу объявил контрольную проверку боеспособности. Учения в рамках плановых проверок проводятся во всех родах и видах Вооруженных сил. Главное управление разведки Минобороны Украины обвинило Россию в стягивании войск к границе для помощи Донбассу.
Исследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) рассказала о концентрации российских военных «у границы с Украиной». «338» рассмотрел опубликованную CIT карту с отмеченной на ней российской военной техникой и немало удивился:
«Легким движением одной извилины Воронеж оказывается "у границы с Украиной" – с таким же успехом приграничным городом можно назвать и Днепр[опетровск], и Краснодар, например. И таким образом движение военной техники в российской глубинке приобретает геополитическое прямо значение».
Журналист Андрей Руденко считает, что к развязыванию войны Украину подталкивают США:
«Украина в патовой ситуации: или война, или экономический кризис. Но и то, и другое означает развал страны. Окончание строительства "Северного потока-2" для Киева смерти подобно. <…> На сегодняшний день за транзит газа через Украину Киев получает по контракту 7 миллиардов долларов, и это при том, что прогон газа уменьшился в разы. Потеря этих доходов может привести к развалу экономики. Этим и апеллируют американские "помощники", подталкивая Зеленского к войне на Донбассе с попыткой втягивания России. Для того, чтобы не дать завершить строительство трубы. Времени у Зеленского осталось мало, прокладка магистрали на финишной прямой. Да и активизация полетов транспортной авиации США с военной помощью в направлении Украины говорит о том, что Киевом решение принято. Впереди Война!»
Журналист Александр Сладков размышляет о том, что делать России:
«Наше дело вытерпеть и не сдаться, и мы выиграем. Западу не хватает мощи, они не могут нас удушить. Вашингтон не знает, что делать с Донбассом. Превратить его в болевую точку России не получилось. Наоборот, мы через вороватую и себялюбивую Украину сами давим на партнеров Киева. Западные кураторы такой большой и тяжелый чемодан без ручки долго не вынесут – очень дорого и бесперспективно. Чуть-чуть осталось. Труба ляжет, как надо. И мы начнем выполнять свой прием по удушению. Украине выдержать будет намного тяжелей. И в Киеве, и в Вашингтоне об этом знают».
SWIFT и его альтернативы
Благодаря развитию технологий не исключено, что в России появится альтернативная международной SWIFT платежная система, сообщил заместитель главы МИД Александр Панкин. По его словам, альтернативные платежные системы будут более продвинутыми и не станут претендовать на монополию. Комментаторы напоминают, что в марте глава МИД Сергей Лавров призывал отказаться от западных платежных систем и перейти к расчетам в альтернативных доллару валютах.
«КриптоЛина» считает, что на таком высоком уровне подобные заявления просто так не делаются:
«Для того, чтобы МИД сделал такого рода заявление, должны быть веские основания. На одних лишь надеждах на альтернативу SWIFT такие позиции не основываются. Опыт участия в составе российской делегации в цифровых повестках международных организаций дает мне основания для таких выводов. Как видим, в цифре уже делаются большие политические заявления, а мы и не замечаем».
«Банкста» напоминает:
«МИД предрек массовый отказ от доллара и призвал создать замену SWIFT. В министерстве забыли, что российский "свифт" запущен еще в 2016 году. За 5 лет к системе присоединились всего 6 иностранных банков».
«DELYAGIN's special» заступается за отечественную альтернативу SWIFT:
«SWIFT – не единственная международная система банковских расчетов. Если SWIFT перестанет работать, Россия начнет пользоваться другими системами расчета. Это будет означать, что деньги будут ходить медленнее, то есть переводы в валюте будут приходить чуть позже – секунд на 30 или на пару минут. В стране уже создана дублирующая SWIFT платежная система, интегрированная с некоторыми партнерами. Даже если она сделана криво, косо и убого, в условиях необходимости она будет запущена максимум за одну неделю».
«Инвестируй в это!» полагает, что все будет упираться в позицию Китая:
«Одним из главных своих союзников в деле противостояния Западу власти России, очевидно, видят Китай. В конце марта в рамках визита в КНР Сергей Лавров призывал сформировать коалицию стран, готовых противостоять Западу экономически. Но до этого еще очень далеко. Общий объем торгов парой юань-рубль в 2020 году составил 258,2 млрд рублей или около 3,3 млрд долларов. И это из 107,7 млрд долларов общего взаимного товарооборота».
Депутат Госдумы Елена Панина убеждена, что альтернатива SWIFT нужна не только России:
«Напомню, что у администрации Джо Байдена в списке возможных санкционных мер против России есть такая жесткая мера как отключение от SWIFT. Формирование построенных на новых технологиях международных платежных систем, не имеющих центра управления на Западе, позволит России, а также другим странам мира, стоящим на суверенном пути развития, избежать шантажа и возможных проблем в связи с отключением от SWIFT, повысит надежность инфраструктуры международных расчетов и ограничит доступ западных институтов к чувствительной финансовой информации».
Zoom и его ограничения
На этой неделе стало известно, что партнеры Zoom, программы для организации видеоконференций, не смогут продавать ее российским госорганам и госкомпаниям. Все решили, что сервис перестанет быть доступен для госсектора, и начали поиск альтернативных решений. Когда такие решения были найдены, от базирующейся в США Zoom Video Communications пришло уточнение: компания все-таки будет продавать сервис российскому госсектору, но только напрямую.
Депутат Госдумы Антон Горелкин отмечает, что осадочек остался:
«Хотя Zoom заявляет, что сервис по-прежнему доступен в нашей стране в частном порядке и для коммерческого сектора, негативный эффект уже достигнут и сохранится надолго. Частные российские компании, которые используют Zoom, задумались о переходе на альтернативные платформы видеосвязи. Очевидны их опасения, что заокеанский партнер может в любой момент без предупреждения оборвать сотрудничество, как поступил с вузами и прочим госсектором. И бесплатным рядовым пользователям Zoom этой историей тоже лояльности не добавил. Но это хорошая новость и хороший шанс для Яндекс, Mail.ru Group, Ростелекома, Сбера и в целом для российских разработчиков. <…> Через год-полтора Zoom будет локти кусать, что сам вытолкнул себя с перспективного рынка, отдав его местным конкурентам».
«Темник» удивлен:
«Если и есть кто-то действительно заинтересованный в отказе от Zoom – так это как раз отечественный госсектор. Ведь ПО, получаемое от геополитического конкурента, является потенциальной угрозой утечки конфиденциальной информации. В наше время расцвета "журналистских расследований" не следует недооценивать шпионский потенциал программных решений. Для американских властей (в широком понимании термина) как раз выгодно сохранять как можно дольше условный контроль над коммуникациями внутри госучреждений РФ».
«ВОРЧ» отмечает, что у Zoom появилась проблема:
«Как ZOOM планирует решать вопросы с персональными данными, непонятно. Раньше эта проблема была в зоне ответственности дистрибьюторов, с которыми компания, по-видимому, рассорилась. В любом случае вопросов сейчас больше, чем ответов».
«Нецифровая экономика» рассказывает, что решение Zoom на руку российским разработчикам:
«Нескольких часов раздумий хватило, чтобы свой сервис видео-конференций – Jazz by Sber – выпустил, предсказуемо, Сбер. Киллер-фича – неограниченный бесплатный доступ, тогда как у Zoom – всего 40 минут. До Сбера дистанцию по забегу к госконтрактам уже пробежали компании похитрее. В апреле 2020 года сервис видеозвонков запустила Mail.ru Group с количеством участников до 100 человек. В марте 2021 Mail.ru Group и "Ростелеком" запустили сервис видеоконференций для школьников "Сферум". Собственный сервис видеозвонков "Телемост" в июне представил "Яндекс". Присоединиться к звонку без регистрации могут до 35 пользователей. Свой видеосервис анонсировал концерн "Автоматика" Ростеха. Сейчас она уже поставляет защищенную систему онлайн-коммуникаций ВКС IVA AVES S. Ей оснащены более 500 организаций».
«IT News» делает вывод:
«Пора бы уже перестать ломать трагедию каждый раз, когда дело касается регулирования зарубежных компаний и сервисов, защиты отечественных интересов. Пора перестать рассказывать страшилки про то, что компании при первом же прикосновении российских властей "завибрируют", отключат нам свои сервисы, уйдут из страны и хлопнут дверью. Ладно, когда это говорят "диванные аналитики", но когда читаешь подобные высказывания от весьма уважаемых людей из различных отраслевых ассоциаций, отраслевых экспертов, то искренне удивляешься. В том числе и тому, как изысканно иногда передергиваются факты. А реальные факты как раз про то, что никто из зарубежных компаний за последние годы никуда не ушел, все подстроились».
Навальный и его Покрова
Во вторник к исправительной колонии в Покрове Владимирской области, где отбывает срок Алексей Навальный, прибыли несколько его сторонников во главе с Анастасией Васильевой – руководителем «Альянса врачей», который признан иностранным агентом. Собравшиеся требовали оказать Навальному медицинскую помощь. Васильеву и еще нескольких человек задержала полиция за участие в несанкционированной акции, остальные разошлись сами.
«Главный политический» рассказывает, что будет дальше:
«Появление главы иноагента – "Альянса врачей" Васильевой на акции у стен ИК-2 в Покрове дает правоохранителям основание для изменения ей текущей меры пресечения по "санитарному делу". В частности, речь идет о возможном помещении "офтальмолога Алексея Навального" под домашний арест. <…> Весь этот оппозиционный цирк разнообразно и широко освещается в соцсетях. А нам об участниках этого шоу добавить нечего – да и незачем. Разве что когда Васильевой и прочим дадут реальные сроки и гигантские штрафы. На штрафы они, разумеется, насобирают донатов».
«Всевидящее око» видит в прошедшей акции пользу:
«Навальный способствует развитию внутреннего туризма среди блогеров. Теперь они ездят тусоваться не в столичные модные локации, а в Покров, среди весенних русских просторов. (Иного смысла этого мероприятия редакция Ока найти не может)».
«Кремлёвская прачка» размышляет о медийном сопровождении акции:
«Бросается в глаза, что провокация возле колонии, где содержится Навальный, активно освещалась бригадой журналистов CNN, что прямо указывает на зарубежное руководство этой медиакампанией, тем более что и сам так называемый "Альянс врачей" является иностранным агентом. Обратила внимание на излишнюю мягкость российского законодательства, поскольку в США наказание за препятствование работе пенитенциарного учреждения было бы для журналистов CNN чревато серьезными неприятностями».
«Мышь в овощном» пишет о том, чем чреваты подобные собрания около пенитенциарных учреждений:
«К слову говоря, если кто-то чересчур увлечется идеями извлечения Навального из темницы и попытается изобразить в Покрове штурм Бастилии на практике, то закончиться это может очень так себе, реакция сотрудников на подобные телодвижения может (вернее – "должна") быть очень (вернее – ОЧЕНЬ) жесткой. Тот же "Дойче Велле", конечно, с радостью напишет про это что-нибудь трогательное, и против России могут ввести еще какие-то санкции. Но воскресить висящих на "колючке" дураков женщина-врач Васильева вряд ли сумеет, у нее несколько другая специализация».
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