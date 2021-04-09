Телеграм: губернаторопад, ожидание войны и русский SWIFT

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В среду Владимир Путин принял отставку главы Тувы Шолбана Кара-оола по собственному желанию. Кара-оол возглавлял регион с 2007 года. Временно исполняющим обязанности главы республики президент назначил Владислава Ховалыга, который с 2018 года работал гендиректором АО «Тываэнергосбыт», а до тех пор в течение десяти лет занимал должность мэра Кызыла.



В четверг в отставку по собственному желанию подал губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, занимавший эту должность с 2005 года. Путин принял его отставку и назначил врио главы региона сенатора Алексея Русских, который до этого представлял в Совете Федерации Московскую область.

«Номенклатура» комментирует «губернаторопад»:

«С уходом Морозова можно говорить о финальной точке в работе целого поколения "губернаторов-старожилов". Теперь можно говорить о том, что команда региональных управленцев полностью обновлена в первую очередь за счет выпускников т.н. "школы губернаторов"».

«Мюсли вслух» возлагают надежды на врио главы Тувы и обращают внимание на его отчество – Товарищтайович:

«Ховалыг – выпускник программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, более известной как "школа губернаторов". Назначение, несомненно, плановое и интересное: Кара-оол занимал пост с 2007 года и ждать от него свежих идей и решений уже не приходилось. В этом году его полномочия истекают, в сентябре предстоят выборы, у врио есть 5 месяцев на то, чтобы доказать избирателям: он достоин занять должность. Все обращают внимание на отчество нового руководителя Тувы. Обычно идейно выдержанные имена (Марат, Марлен, Ревмира и т.д.) давали своим детям сельские активисты (вспомните Нагульнова из "Поднятой целины"). Место рождения Ховалыга – село Тээли Бай-Тайгинского района Тувинской АССР. Видимо, дед нового главы Тувы в 1930-е гг. был в первых рядах строителей социализма на тувинской земле».

«Политтранзит» полагает, что отставка главы Тувы была не совсем добровольной:

«Официальная версия – "ушел по собственному желанию", хотя верится в нее с трудом, учитывая нескончаемый шлейф претензий, тянущийся за одиозным главой республики, не вылезавшим из аутсайдерских позиций в Национальном рейтинге губернаторов: за январь-февраль у Кара-оола было третье место с конца, на которое он переместился со второго места с конца годом ранее. Есть вероятность того, что и для самого Кара-оола отставка явилась неожиданностью, т.к. улетая в понедельник в Москву по срочному вызову, он, по свидетельствам провожающих, утверждал, что ждет повышения».

Политолог Дмитрий Фетисов обращает внимание на партийную принадлежность врио главы Ульяновской области, который представляет КПРФ:

«Ульяновская область достается КПРФ. А это значит, что для сохранения межпартийного баланса в губернаторском корпусе скоро на выход могут уйти или [член КПРФ, губернатор Орловской области Андрей] Клычков, или [член КПРФ, губернатор Хакасии Валентин] Коновалов, или даже оба. Наблюдаем».

«Мейстер», напротив, считает, что назначение Русских восстановило партийный баланс:

«Это назначение восстанавливает паритет между КПРФ и ЛДПР по количеству глав регионов от этих партий, который был разрушен после ухода Левченко из Иркутска. На сегодняшний день представители КПРФ управляют Хакасией, Орловской областью и, вот теперь, еще и Ульяновской. Представители ЛДПР руководят Хабаровским краем, Владимирской и Смоленской областями. Посмотрим, долго ли продержится этот паритет. Главная проблема многих оппозиционных губернаторов – крайне низкий уровень управленческих навыков. Что Коновалов, что Сипягин могут провалить любой проект исключительно в силу собственной низкой компетенции и слабости своих подчиненных. Русских в этом смысле внушает определенную надежду. Врио прошел обучение в "школе губернаторов" в том же потоке, что и назначенный вчера Владислав Ховалыг. Это вселяет уверенность, что новый глава сможет продемонстрировать высокий уровень управленческих талантов. Быть может, благодаря Русских коммунисты перестанут считаться людьми, которые даже Сахару могут довести до дефицита песка, а в Антарктиде организовать нехватку снега».

