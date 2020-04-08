Замглавы Минпромторга Овсянников исключен из «Единой России» за дебош в аэропорту

По данным телеканала РЕН ТВ, 5 апреля в аэропорту Ижевска замминистра начал ругаться с использованием нецензурной лексики, отказался предъявить документы и был задержан. Он намеревался вылететь в Москву.

По мнению секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака, поведению Овсянникова «нет и не может быть оправданий». По его словам, никто не имеет права вести себя «таким хамским образом». Слова Турчака опубликована в сообщении пресс-службы ЕР.











