Замглавы Минпромторга Овсянников исключен из «Единой России» за дебош в аэропорту
Президиум Генсовета «Единой России» (ЕР) решил исключить из партии бывшего губернатора Севастополя, заместителя министра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова. Ранее партийная комиссия по этике назвала действия Овсянникова в аэропорту Ижевска несовместимыми с этическими нормами ЕР.
По данным телеканала РЕН ТВ, 5 апреля в аэропорту Ижевска замминистра начал ругаться с использованием нецензурной лексики, отказался предъявить документы и был задержан. Он намеревался вылететь в Москву.
По мнению секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака, поведению Овсянникова «нет и не может быть оправданий». По его словам, никто не имеет права вести себя «таким хамским образом». Слова Турчака опубликована в сообщении пресс-службы ЕР.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- В Госдуме оценили идею ограничить число покупателей в магазинах
- СОVID-19. Главное к этому часу
- Украина готовится к «обнулению» транзита российского газа
- Трамп не будет координировать с ОПЕК+ снижение нефтедобычи
- Россиянам посоветовали не дезинфицировать квартиры хлоркой