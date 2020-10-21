Замглавы МИД Турции прибудет с визитом в Москву в четверг

Заместитель министра иностранных дел Турции Седат Онал в четверг прибудет с рабочим визитом в Москву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство Турции в Москве.

По данным агентства, замминистра проведёт встречи, на которых будет обсуждаться ситуация в Сирии и Ливии.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провёл телефонные переговоры со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. Министры обсудили обстановку в зоне конфликта в Нагорном Карабахе.

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ФОТО: rusnext.ru
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