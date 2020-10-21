Замглавы МИД Турции прибудет с визитом в Москву в четверг
21 октября 202021:48
Заместитель министра иностранных дел Турции Седат Онал в четверг прибудет с рабочим визитом в Москву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство Турции в Москве.
По данным агентства, замминистра проведёт встречи, на которых будет обсуждаться ситуация в Сирии и Ливии.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провёл телефонные переговоры со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. Министры обсудили обстановку в зоне конфликта в Нагорном Карабахе.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,4 млн+15 700 / сут.
Умерли
24 952+317 / сут.
Выздоровели
1,1 млн+10 952 / сут.
- Замглавы МИД Турции прибудет с визитом в Москву в четверг
- В Армении заявили, что Карабаху грозит экологическая катастрофа из-за трупов
- Захватчик банка в Зугдиди ушёл с тремя заложниками и деньгами
- Оппозиция Белоруссии намерена усилить активность в ближайшую неделю
- Турция может официально отправить военных на помощь Азербайджану
21 октября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru