Замглавы МИД Турции прибудет с визитом в Москву в четверг

Заместитель министра иностранных дел Турции Седат Онал в четверг прибудет с рабочим визитом в Москву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство Турции в Москве.

По данным агентства, замминистра проведёт встречи, на которых будет обсуждаться ситуация в Сирии и Ливии.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провёл телефонные переговоры со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. Министры обсудили обстановку в зоне конфликта в Нагорном Карабахе.

