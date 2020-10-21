Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили ситуацию в Карабахе

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провели телефонные переговоры по ситуации в Нагорном Карабахе.

Ранее в среду глава российского МИД Сергей Лавров провел раздельные встречи с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана. Главы дипведомств обсудили «неотложные вопросы, связанные с реализацией ранее достигнутых договоренностей» в Карабахе.

Как сообщает пресс-служба МИД Азербайджана, министры иностранных дел обменялись мнениями об обстановке в зоне конфликта на Южном Кавказе. Главы дипведомств назвали «прекращение оккупации азербайджанских территорий» необходимым условием для обеспечения мира в регионе.

Конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Страны обвинили друг друга в атаках населённых пунктов в зоне соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об атаках на мирное население. Позже на переговорах в Москве Ереван и Баку договорились о прекращении огня с 10 октября, однако бои на спорной территории продолжаются.

