Замглавы МИД России, Сирии, Турции и Ирана провели встречу в Астане
Замглавы МИД России, Сирии, Турции и Ирана обсудили в Астане элементы «дорожной карты» восстановления отношений Дамаска и Анкары, сообщили в МИД РФ, передает РИА Новости.
Отмечается, что основная цель четырехсторонней встречи – нормализация отношений в регионе.
Переговоры астанинского формата по урегулированию в Сирии стартовали 20 июня в столице Казахстана со встречи делегаций России и правительства Сирии.
Ранее турецкий политолог Икбаль Дюрре заявил «Радиоточке НСН», что турецкий лидер Эрдоган впервые после переизбрания может попытаться наладить отношения с Сирией. Он отметил, что до этого президент Сирии Башар Асад не хотел с Эрдоганом встречаться при посредничестве России, а теперь все может измениться. Диалог уже начался на уровне министров обороны.
Эксперты отмечают, что такие шаги должны снизить напряженность в регионе в целом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru