Боррель: ЕС не собирается устанавливать дипотношения с властями Сирии
Евросоюз не намерен устанавливать дипломатические отношения с властями Сирии и снимать санкции против Дамаска. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
«Наметился процесс нормализации отношений между рядом арабских государств и режимом Дамаска. Мы также следим за попытками Турции решить некоторые из своих проблем посредством контактов с сирийским режимом. Позвольте мне сказать, что это не тот путь, который выбрал бы ЕС», — цитирует главу евродипломатии «Интерфакс».
По словам Борреля, до «прочного разрешения кризиса» в Сирии еще «очень далеко».
Ранее Сирия вернулась в состав Лиги арабских государств, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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