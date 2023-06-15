Боррель: ЕС не собирается устанавливать дипотношения с властями Сирии

«Наметился процесс нормализации отношений между рядом арабских государств и режимом Дамаска. Мы также следим за попытками Турции решить некоторые из своих проблем посредством контактов с сирийским режимом. Позвольте мне сказать, что это не тот путь, который выбрал бы ЕС», — цитирует главу евродипломатии «Интерфакс».

По словам Борреля, до «прочного разрешения кризиса» в Сирии еще «очень далеко».

Ранее Сирия вернулась в состав Лиги арабских государств, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

