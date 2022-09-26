Замглавы МИД России призвал США «охолонуть»

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в эфире «Первого канала» заявил, что США следует прекратить накачивать обстановку и не приближать её к опасной черте.

Рябков: России объявлена тотальная гибридная война

По его словам, Вашингтон должен «охолонуть».

«Мы вновь и вновь говорим нашим американским собеседникам, если употребить максимально нейтральное слово, что они должны, что называется, охолонуть и не накачивать обстановку, не приближать её к опасной черте», - подчеркнул он.

Ранее Рябков заявил, что Россия никому не угрожает ядерным оружием, однако предупреждает о риске вмешательства в проведение специальной военной операции на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости // Михаил Воскресенский
ТЕГИ:СШАМИД РФСергей Рябков
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