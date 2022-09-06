Рябков: России объявлена тотальная гибридная война

России объявили тотальную гибридную войну во всех сферах. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».

Рябков заявил, что Запад не сможет поставить Россию на колени

Дипломат призвал верно оценивать серьезность текущей ситуации.

«Нам действительно объявлена тотальная война. Она ведется в гибридных формах, во всех сферах. Степень озлобленности наших противников, наших врагов огромна, чрезвычайна», — подчеркнул Рябков.

Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Германия объявила масштабную гибридную войну России, напоминает Ura.ru. Политик пояснил, что ФРГ входит в список недружественных стран, ввела санкции против российской экономики и граждан страны, а также поставляет на Украину летальное оружие, используемое против российских военных.

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ФОТО: РИА Новости // Михаил Воскресенский
ТЕГИ:Сергей РябковМИД РФ
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