Замглавы МИД Иванов: РФ работает над отменой виз с большим количеством стран
Россия ведет работу по установлению безвизового режима с рядом стран. Об этом сообщил замглавы МИД России Евгений Иванов.
По его словам, двусторонних соглашений много, а когда они будут подписаны об этом объявят дополнительно.
Ранее первый заместитель комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что безвизовый режим для иностранцев положительно скажется на туризме, а также упростит въезд в страну для бизнесменов, но спецслужбы должны будут контролировать этот вопрос, чтобы не допустить в страну «нежелательные элементы».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru