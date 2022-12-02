Замглавы МИД Иванов: РФ работает над отменой виз с большим количеством стран

По его словам, двусторонних соглашений много, а когда они будут подписаны об этом объявят дополнительно.

Ранее первый заместитель комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что безвизовый режим для иностранцев положительно скажется на туризме, а также упростит въезд в страну для бизнесменов, но спецслужбы должны будут контролировать этот вопрос, чтобы не допустить в страну «нежелательные элементы».

