Замглавы ФНЭБ оценил заявление ФРГ о компенсациях за «Северный поток - 2»

Ранее вице-канцлер Роберт Хабек в интервью Spiegel заявили то Германия не будет выплачивать компенсацию в случае признания «Северного потока - 2» не соответствующим законодательству ЕС.

По мнению Гривача, такая позиция Германия может привести к судебным разбирательствам. Как считает глава ФНЭБ суд может принять решение о выплает компенсации инвесторам проекта.

