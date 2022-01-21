Замглавы ФНЭБ оценил заявление ФРГ о компенсациях за «Северный поток - 2»
Замглавы Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач считает, что в случае блокировки «Северного потока - 2» по надуманным обстоятельствам, ФРГ должна будет выплатить компенсации. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее вице-канцлер Роберт Хабек в интервью Spiegel заявили то Германия не будет выплачивать компенсацию в случае признания «Северного потока - 2» не соответствующим законодательству ЕС.
По мнению Гривача, такая позиция Германия может привести к судебным разбирательствам. Как считает глава ФНЭБ суд может принять решение о выплает компенсации инвесторам проекта.
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