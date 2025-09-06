Песков: Мир находится в транзитарном периоде

Мир оказался в транзитарном периоде, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости в ходе Восточного экономического форума.

Представитель Кремля напомнил, что российский лидер Владимир Путин поддержал инициативу Китая о новом глобальном управлении, выдвинутую на саммите Шанхайской организации сотрудничества. По словам Пескова, это одно из очень важных предложений в транзитарном периоде.

«В периоде, когда вся система международных отношений... международных экономических отношений, международно-правовых отношений фактически трансформируется. Но в какую сторону, точно мы пока не знаем», - указал пресс-секретарь.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что в мире активно формируется новая политическая система на смену западной модели.

