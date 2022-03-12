Германия назвала срок отказа от российского газа
Министр экономики Германии Роберт Хабек рассказал, что Германия планирует к концу года отказаться от российских энергоносителей. Соответствующее заявление он сделал в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.
«Мы ежедневно работаем над тем, чтобы сократить зависимость от российской нефти, от угля и от газа. Каждый день, фактически каждый час мы на шаг отходим от российского импорта. Если получится, то осенью мы будем независимы от российского угля, а к концу года - почти независимы от нефти», — цитирует главу немецкого министерства Газета.ru.
Хабек заявил, что отказаться Германии от российского газа будет сложнее. У ФРГ нет собственных мощностей для импорта сжиженного природного газа. Об этом заявил вице-канцлер, пишут «Известия».
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны Евросоюза должны быть готовы к различным сценариям с поставкой российского газа. Об этом сообщает «Интерфакс».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,3 млн+48 154 / сут.
Умерли
360 тыс.+630 / сут.
Выздоровели
15,4 млн+157 тыс. / сут.
- Москва переориентируется на поставщиков строительных высокотехнологичных механизмов из Азии
- Минцифры пообещало, что отключение LINX не снизит качество соединения
- Германия назвала срок отказа от российского газа
- Песков подтвердил, что Путин ведет телефонные переговоры с Макроном и Шольцем
- Минобороны России разместило видео взятия аэродрома на Украине
- Обмен ударами. Политизированный газ разрушит Европу и Россию
- Кадыров рассказал о бегстве нацбатальонов Украины при наступлении чеченских бойцов
- СМИ: Американские элиты допустили «катастрофический провал» в стратегическом вооружении
- Предложение Греции снизило цены на газ в Европе – премьер Мицотакис
- Рябков: Россия готовится опубликовать санкционные списки в отношении США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru