Германия назвала срок отказа от российского газа

«Мы ежедневно работаем над тем, чтобы сократить зависимость от российской нефти, от угля и от газа. Каждый день, фактически каждый час мы на шаг отходим от российского импорта. Если получится, то осенью мы будем независимы от российского угля, а к концу года - почти независимы от нефти», — цитирует главу немецкого министерства Газета.ru.

Хабек заявил, что отказаться Германии от российского газа будет сложнее. У ФРГ нет собственных мощностей для импорта сжиженного природного газа. Об этом заявил вице-канцлер, пишут «Известия».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны Евросоюза должны быть готовы к различным сценариям с поставкой российского газа. Об этом сообщает «Интерфакс».



