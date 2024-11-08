Замглавы дипмиссии Канады вызвали в МИД РФ

В ведомстве указали, что канадскому дипломату была вручена официальная нота в связи со лживыми обвинениями в якобы планируемых Россией диверсиях против стран НАТО с рассылкой в почтовой корреспонденции взрывчатых веществ.

Отмечается, что указанные домыслы, которые распространяются с подачи США и их сателлитов, могут свидетельствовать «о вероятной подготовке грубой антироссийской провокации».

«Ответственность за неё, если она всё-таки будет реализована... всецело ляжет на те страны... которые заранее выдвигают неприемлемые обвинения в адрес России», - говорится в заявлении.

В МИД РФ добавили, что любые враждебные действия канадской стороны не останутся без ответа.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов заявил, что Украина готовит провокацию, чтобы обвинить Россию в использовании отравляющих веществ в ходе специальной военной операции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

