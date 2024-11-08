Замглавы дипмиссии Канады вызвали в МИД РФ
Заместитель главы дипмиссии Канады в Москве был вызван в российское министерство иностранных дел. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.
В ведомстве указали, что канадскому дипломату была вручена официальная нота в связи со лживыми обвинениями в якобы планируемых Россией диверсиях против стран НАТО с рассылкой в почтовой корреспонденции взрывчатых веществ.
Отмечается, что указанные домыслы, которые распространяются с подачи США и их сателлитов, могут свидетельствовать «о вероятной подготовке грубой антироссийской провокации».
«Ответственность за неё, если она всё-таки будет реализована... всецело ляжет на те страны... которые заранее выдвигают неприемлемые обвинения в адрес России», - говорится в заявлении.
В МИД РФ добавили, что любые враждебные действия канадской стороны не останутся без ответа.
Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов заявил, что Украина готовит провокацию, чтобы обвинить Россию в использовании отравляющих веществ в ходе специальной военной операции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru