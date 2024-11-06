Посла Молдавии вызвали в российский МИД

В сообщении говорится, что послу был заявлен решительный протест, связанный с «недружественными дискриминационными действиями» молдавских властей в отношении краткосрочных наблюдателей от РФ в составе мониторинговой миссии БДИПЧ ОБСЕ на прошедших в стране президентских выборах.

Уточняется, что перед первым туром голосования, прошедшем 20 октября, пяти международным наблюдателям от России «немотивированно отказали в аккредитации». Перед вторым туром, который состоялся 3 ноября, трём российским членам миссии, имевшим аккредитацию от молдавского ЦКИ, отказали во въезде в страну.

«Такие действия являются грубым нарушением Кишиневом своих международных обязательств... Данные шаги были предприняты государством-кандидатом в ЕС, что соответствующим образом характеризует европейские демократические ценности», - заключили в МИД РФ.

Ранее партия социалистов Молдавии не признала итоги голосования за рубежом, благодаря которому Майа Санду была объявлена победителем президентских выборов, сообщает RT.

