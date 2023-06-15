Замглавы дипмиссии Канады вызвали в МИД из-за решения конфисковать российский Ан-124

В МИД напомнили, что грузовой авиалайнер Ан-124, который принадлежит компании «Волга-Днепр», незаконно удерживают в Канаде с февраля прошлого года. Судно находится в аэропорту Торонто, пишет Ura.ru. Москва назвала планы канадских властей конфисковать самолет «циничным воровством».

«Речь идет о попытке неприкрытого грабежа с присвоением уникального воздушного судна, выполнявшего гуманитарный рейс в Торонто по заказу канадских властей для доставки антиковидных препаратов, и подло взятого в заложники», — подчеркнули в МИД.

Эбелю заявили, что действия Канады будут иметь «самые серьезные последствия» для отношений Москвы и Оттавы.

