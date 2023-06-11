Премьер Канады: российский Ан-124 будет передан Киеву
Глава правительства Канады Джастин Трюдо заявил, что российский самолет Ан-124 будет передан Украине, сообщает РИА Новости.
Об этом он сообщил, находясь в Киеве.
Оттава конфисковала самолет, который приземлился в Канаде в 2022 году. В настоящее время начата процедура передачи лайнера Украине.
Трюдо говорил о намерении конфисковать Ан-124 и попробовать передать его Киеву, чтобы его нельзя было использовать в поддержку российских военных усилий.
Речь идет о принадлежащем авиакомпании «Волга-Днепр» воздушном судне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru