Премьер Канады: российский Ан-124 будет передан Киеву

Об этом он сообщил, находясь в Киеве.

Оттава конфисковала самолет, который приземлился в Канаде в 2022 году. В настоящее время начата процедура передачи лайнера Украине.

Трюдо говорил о намерении конфисковать Ан-124 и попробовать передать его Киеву, чтобы его нельзя было использовать в поддержку российских военных усилий.

Речь идет о принадлежащем авиакомпании «Волга-Днепр» воздушном судне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

