Белый дом: Байден встретится с Путиным при деэскалации ситуации на Украине
Встреча российского президента Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена возможна только при деэскалации ситуации на территории Украины. Об этом заявили в пресс-службе Белого дома, передает ТАСС.
Также в Белом доме отметили важность демонстрации Москвой настроя на дипломатическое взаимодействие.
Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». После начала операции Байден напрямую не контактировал с Путиным.
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