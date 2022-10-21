Заместители Мишустина будут курировать технологические сферы

Премьер-министр Михаил Мишустин распределил между своими заместителями обязанности, связанные с кураторством отдельных высокотехнологичных направлений (сквозных технологий) в разных отраслях экономики.

Как поясняется на сайте правительства, развитие этих направлений позволит создать новые производства и наладить выпуск продуктов и услуг, которые «существенно повысят качество жизни людей».

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Первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов назначен ответственным за развитие перспективных космических систем и сервисов, а также за осуществление общей координации вопросов развития сквозных технологий. Вице-премьер Татьяна Голикова станет куратором развития генетических технологий, а зампред правительства, министр промышленности и торговли Денис Мантуров будет отвечать за развитие технологии новых материалов и веществ.

Вице-премьер Александр Новак назначен курирующим систем накопления энергии, технологий передачи электроэнергии и распределенных интеллектуальных энергосистем, а также развития водородной энергетики.

Зампред правительства Дмитрий Чернышенко должен отвечать за развитие искусственного интеллекта, мобильной связи, квантовых вычислений и квантовых коммуникаций.

Летом президент РФ Владимир Путин поставил задачу определить ответственных за достижение целей технологического развития в РФ.

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ФОТО: government.ru
ТЕГИ:Правительство РоссииМихаил Мишустин
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