Заместители Мишустина будут курировать технологические сферы

Первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов назначен ответственным за развитие перспективных космических систем и сервисов, а также за осуществление общей координации вопросов развития сквозных технологий. Вице-премьер Татьяна Голикова станет куратором развития генетических технологий, а зампред правительства, министр промышленности и торговли Денис Мантуров будет отвечать за развитие технологии новых материалов и веществ.

Вице-премьер Александр Новак назначен курирующим систем накопления энергии, технологий передачи электроэнергии и распределенных интеллектуальных энергосистем, а также развития водородной энергетики.

Зампред правительства Дмитрий Чернышенко должен отвечать за развитие искусственного интеллекта, мобильной связи, квантовых вычислений и квантовых коммуникаций.

Летом президент РФ Владимир Путин поставил задачу определить ответственных за достижение целей технологического развития в РФ.

