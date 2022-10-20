Мишустин: Россия намерена расширять транспортно-логистические коридоры

Россия намерена расширять транспортно-логистические коридоры, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на форуме «Сделано в России», сообщает РИА Новости.

«Правительство РФ определило три ключевых направления развития инфраструктуры – Азово-Черноморское, Восточное и Каспийское. Они являются основой для расширения торгово-экономических связей», — подчеркнул Мишустин.

По его словам, в настоящее время прорабатываются решения, которые позволят кратно ускорить обработку грузов.

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Премьер отметил, что быстрыми темпами растут отправки несырьевых товаров в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Для поставок в Иран, на Ближний Восток и в Южную Азию ведется работа по развитию западного маршрута международного транспортного коридора «Север-Юг», где планируется довести грузооборот до 15 миллионов тонн в год к 2030 году.

«Впереди выполнение задач по созданию сквозной логистики от российского Северо-Запада, Урала, центральных регионов до портов Персидского залива и далее по всему миру», — отметил глава правительства.

Ранее Мишустин рассказал о ситуации в торговле с другими странами, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Сайт правительства РФ / government.ru
ТЕГИ:ТранспортТорговлялогистикаМихаил Мишустин
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