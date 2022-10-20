Мишустин: Россия намерена расширять транспортно-логистические коридоры

Премьер отметил, что быстрыми темпами растут отправки несырьевых товаров в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Для поставок в Иран, на Ближний Восток и в Южную Азию ведется работа по развитию западного маршрута международного транспортного коридора «Север-Юг», где планируется довести грузооборот до 15 миллионов тонн в год к 2030 году.

«Впереди выполнение задач по созданию сквозной логистики от российского Северо-Запада, Урала, центральных регионов до портов Персидского залива и далее по всему миру», — отметил глава правительства.

Ранее Мишустин рассказал о ситуации в торговле с другими странами, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

