Заместитель посла США вызван в МИД РФ

Заместитель руководителя посольства Соединённых Штатов Америки в Москве вызван в министерство иностранных дел России. На Смоленской площади не уточнили причину приглашения дипломата, передаёт ТАСС.

Накануне посол США в Москве Джон Салливан заявил, что отъедет на время в Вашингтон для консультаций, он намерен вернутся в столицу России в ближайшие недели - до планируемой встречи президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена.

Ранее появились сообщения, что американских посланник, назначенный Дональдом Трампом, отказывается последовать рекомендации российской стороны, которая предложила ему отправиться на родину для консультаций с говой администрацией.