Заместитель посла США вызван в МИД РФ

Заместитель руководителя посольства Соединённых Штатов Америки в Москве вызван в министерство иностранных дел России. На Смоленской площади не уточнили причину приглашения дипломата, передаёт ТАСС.

Накануне посол США в Москве Джон Салливан заявил, что отъедет на время в Вашингтон для консультаций, он намерен вернутся в столицу России в ближайшие недели - до планируемой встречи президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена.

Ранее появились сообщения, что американских посланник, назначенный Дональдом Трампом, отказывается последовать рекомендации российской стороны, которая предложила ему отправиться на родину для консультаций с говой администрацией.

«Банки, соцсети и уран». Экономист о возможных санкциях России в отношении США

Российско-американские отношения обострились после недавнего телеинтервью главы Белого дома, в котором Байден предупредил Москву, что она должна будет «заплатить цену" за якобы вмешательство в выборы в США и организацию кибератак. Американский лидер также резко высказался персонально в адрес Путина.

Вслед за этим посол России в Вашингтоне был приглашен для консультаций в Москву, где и находится с 21 марта. 15 апреля президент США подписал указ о новых санкциях в отношении России. На следующий день Москва объявила об ответных мерах.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/ Наталья Селиверстова
ТЕГИ:СанкцииПосолМИД
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры