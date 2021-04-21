Заместитель посла США вызван в МИД РФ
Заместитель руководителя посольства Соединённых Штатов Америки в Москве вызван в министерство иностранных дел России. На Смоленской площади не уточнили причину приглашения дипломата, передаёт ТАСС.
Накануне посол США в Москве Джон Салливан заявил, что отъедет на время в Вашингтон для консультаций, он намерен вернутся в столицу России в ближайшие недели - до планируемой встречи президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена.
Ранее появились сообщения, что американских посланник, назначенный Дональдом Трампом, отказывается последовать рекомендации российской стороны, которая предложила ему отправиться на родину для консультаций с говой администрацией.
Российско-американские отношения обострились после недавнего телеинтервью главы Белого дома, в котором Байден предупредил Москву, что она должна будет «заплатить цену" за якобы вмешательство в выборы в США и организацию кибератак. Американский лидер также резко высказался персонально в адрес Путина.
Вслед за этим посол России в Вашингтоне был приглашен для консультаций в Москву, где и находится с 21 марта. 15 апреля президент США подписал указ о новых санкциях в отношении России. На следующий день Москва объявила об ответных мерах.
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