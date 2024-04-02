Законопроект о запрете иноагентам участвовать в выборах отозвали из Госдумы

По его словам, документ получился «крайне резонансным», и после информации о его внесении в нижнюю палату парламента партии стали поступать предложения его улучшить.

«Решили отправить законопроект на доработку, чтобы уточнить содержание и авторов», — заключил Гусев.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что запретить иноагентам участвовать в выборах не было инициативой Кремля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

