Законопроект о запрете иноагентам участвовать в выборах отозвали из Госдумы

«Справедливая Россия - За Правду» отозвала из Госдумы законопроект о запрете иноагентам участвовать в выборах. Об этом в своём Telegram-канале заявил замруководителя фракции Дмитрий Гусев.

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По его словам, документ получился «крайне резонансным», и после информации о его внесении в нижнюю палату парламента партии стали поступать предложения его улучшить.

«Решили отправить законопроект на доработку, чтобы уточнить содержание и авторов», — заключил Гусев.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что запретить иноагентам участвовать в выборах не было инициативой Кремля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:ВыборыИноагентыСправедливая РоссияЗаконопроектГосдума

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