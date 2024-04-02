Законопроект о запрете иноагентам участвовать в выборах отозвали из Госдумы
«Справедливая Россия - За Правду» отозвала из Госдумы законопроект о запрете иноагентам участвовать в выборах. Об этом в своём Telegram-канале заявил замруководителя фракции Дмитрий Гусев.
По его словам, документ получился «крайне резонансным», и после информации о его внесении в нижнюю палату парламента партии стали поступать предложения его улучшить.
«Решили отправить законопроект на доработку, чтобы уточнить содержание и авторов», — заключил Гусев.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что запретить иноагентам участвовать в выборах не было инициативой Кремля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru