Законопроект о вступлении в Евросоюз приняли в Армении
Законопроект о вступлении в Евросоюз принял во втором, окончательном чтении парламент Армении, сообщил Telegram-канал «Sputnik Армения».
Принятие закона «О начале процесса членства Республики Армения в Европейском союзе» поддержали 64 парламентария, семь депутатов выступили против. Отмечается, что лишь правящая фракция «Гражданский договор» поддержала инициативу, против выступили представители оппозиции «Честь имею», воздержалась от голосования фракция «Армения».
В Национальное собрание законопроект направила гражданская инициатива «Евроголосование».В установленные сроки вместо необходимых 50 000 подписей инициатива смогла собрать 60 000.
Ранее спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что страна не планирует пересматривать свою позицию в отношении Организации договора о коллективной безопасности. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru